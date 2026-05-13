Топ-5 від чемпіона. Усик назвав найкращих боксерів незалежно від вагової категорії
Українець не оминув увагою своїх колег по дивізіону — Ентоні Джошуа та Тайсона Фʼюрі
близько 2 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився власним рейтингом найкращих бійців планети незалежно від вагової категорії (P4P).
Теренс Кроуфорд, Канело, Шакур, Ентоні Джошуа, Жадібне Пузо (Тайсон Ф'юрі).
Бій за титули за версіями WBC та The Ring відбудеться вже 23 травня на тлі пірамід у Гізі (Єгипет).
Усик — про бій з Верховеном: «Це небезпечний хлопець. Готуємося так само, як до Ф’юрі та Джошуа».
