Денис Сєдашов

Об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на фінішній прямій підготовки до бою за пояси WBC та The Ring продемонстрував, що в його таборі панує не лише залізна дисципліна, а й позитивна атмосфера.

У своїх соціальних мережах українець опублікував відео, на якому замість звичної роботи влаштував імпровізований перформанс. Олександр продемонстрував танцювальні рухи під легендарну пісню Bamboléo гурту Gipsy Kings.

Фінал відео виявився не менш ефектним за сам танець — боксер підхопив пляшку з водою та підкреслив свій драйвовий настрій іронічним «фонтанчиком».

Відео українець підписав:

Сьогодні я офіційно в режимі Бамболео.

Бій за титули за версіями WBC та The Ring відбудеться вже 23 травня на тлі пірамід у Гізі (Єгипет).

Дюбуа піднявся на першу сходинку рейтингу The Ring, Усик – чемпіон.