Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу Заб Джуда поділився думками про потенційний поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти чемпіона WBA та WBO у важкій вазі та володаря титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Знаєш, Рой Джонс каже: «Слухай, йди прямо на Усика». Навіть Туркі Аль аш-Шейх каже: «Я хочу зробити цей бій у 2027-му».

«Ні-ні-ні, Девіде, слухай. Ти ж розумний. Ти ж знаєш – це надважка вага. Це зовсім інше. Я впевнений, що в житті Усик важив і 118, і 123 кг. Навіщо тобі битися з таким здоровилом? Це не круто.

Я не хочу кидати малого в саме пекло. Ні, не тому, що він боїться – він нікого не боїться. Я не думаю, що взагалі хтось може його побити. Але це ми забігаємо наперед.

Чи бачу я цей бій пізніше? Так. Але зараз, наступним боєм – ні. Не йди на Усика. Ні. Це не те. Це не воно. А якщо Девіда вирублять або він отримає травму? Що вони тоді скажуть?

Ні, бро. Ні, ні. Ти там король, Девіде. Ти король. Не дай їм себе обдурити. Не дай їм виманити тебе заради бабла. Ти все робиш правильно, друже. Де ти зараз є – там і будь. Не ведися на цей «мішок із грошима», мій хлопчик. Знаєш, вони виставлять цей мішок, щоб заманити тебе. Не дозволяй їм.

Єдиний варіант, при якому я скажу тобі це зробити, Давіде... Якщо вони поставлять на кін 250 мільйонів. Якщо вони реально викладуть 250 «лимонів» – тоді Давід скаже: «Окей, 250? Побачимося в надважкій вазі. Зробімо це».

Вони просто хочуть видовища, хочуть крові. Покажіть мені гроші – і я в справі. Хто хоче це бачити – скидайтеся. Просто зробіть чек на 250 – і ми домовилися».

29-річний Бенавідес піднявся у крузервейт і на початку травня нокаутував Хільберто Раміреса та став чемпіоном в третьому для себе дивізіоні.

Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій між боксерами у 2027 році.