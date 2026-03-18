Зірковий нідерландський кікбоксер Ріко Верховен для The Ring прокоментував свій майбутній поєдинок проти об'єднаного чемпіона світу у суперважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Мені подобається, що я великий андердог. Що це означає? Що в нас є можливість. Весь світ біля моїх ніг. Усі постійно кажуть, що по Усику важко влучити, а якщо ти влучаєш, то він так просто не падає. По ньому влучав і потрясав його один із найсильніших панчерів в історії [Ентоні Джошуа]. Його потряс Тайсон Ф'юрі. Я не вірю, що нокаутувати його – це буде легке завдання. Але я однозначно спробую.

Я думаю, що, мабуть, найкраща перемога, на яку я можу розраховувати – це пройти всі 12 раундів і здолати його одноголосним рішенням суддів, адже тоді Усик за цей час спробує зробити все і скаже: «Я намагався, але не спрацювало". Я не хочу просто лакіпанч, щоб потім сказати: «Я нокаутував його. Так, це було дуже здорово». Можливо, мені пощастить. Але ми хочемо зробити все і залишити на рингу всі сили».