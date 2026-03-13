Усик розпочав підготовку до бою проти Верховена
Лідер хевівейту проведе захист титулу WBC на шоу у Гізі
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулу WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує підготовку до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
«Кожен день у тренувальному таборі – це ще один крок до мети. Підготовка в самому розпалі».
39-річний українець розпочав табір в Іспанії. Бій проти Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.