«Бокс втратить довіру»: Кабаєл виступив проти титульного статусу бою Усик — Верховен
Бій відбудеться 23 травня у Єгипті
41 хвилину тому
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) в Instagram висловив сумніви щодо спортивної цінності поєдинку між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.
Німець підкреслив, що Верховен не мав практики в професійному боксі понад 10 років.
Чудовий бій між двома легендами. Але останній боксерський бій Ріко відбувся в 2014 році...
На мою думку, такі бої не повинні мати на кону титул чемпіона світу. Інакше рано чи пізно бокс втратить довіру вболівальників.
Нагадаємо, зустріч запланована на 23 травня в Єгипті.
Нагадаємо, Усик став найкращим закордонним боксером року за версією Британської ради з контролю боксу.