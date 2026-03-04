Головна небезпека для Усика у 39 років: Маліньяджі вказав на критичний фактор у бою проти Верховена
Поєдинок пройде 26 травня
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу та аналітик боксу Пол Маліньяджі поділився думками щодо майбутнього бою між українським чемпіоном надважкої ваги Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Слова наводить Boxingscene.
Головною загрозою для українця експерт називає вік та накопичену втому від виснажливих тренувальних таборів:
Єдиний реальний ризик для нього в тому, що у 39 років він знову проходить через повноцінний підготовчий процес і бій. Це наближає момент, коли вік почне позначатися на виступах. Якщо Олександр завершить кар'єру після цього поєдинку, це не стане сюрпризом — у ситуації відчувається відтінок прощального виступу.
Нагадаємо, мегафайт між Олександром Усиком та Ріко Верховеном запланований на 23 травня. Поєдинок відбудеться в історичній локації — єгипетській Гізі.
Ексчемпіон світу з України відповів, чи потрібен Усику бій проти Верховена.