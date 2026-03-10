Володимир Кириченко

Володар титулів WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) проведе поєдинок в андеркарді поєдинку чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє Ден Рафаель.

«За інформацією джерела, заплановані на вівторок промоутерські торги IBF за право організації бою чемпіона світу у напівважкій вазі Дмитра Бівола проти обов’язкового претендента Міхаеля Айферта буде скасовано, оскільки сторони повідомили IBF, що вже досягли угоди. Планується, що бій відбудеться 23 травня на PPV-шоу DAZN Усик – Верховен біля пірамід у Гізі, Єгипет».

News: Per source, Tuesday's IBF purse bid for light heavyweight champion Dmitry Bivol's mandatory vs. Michael Eifert will be canceled as they have notified the IBF that a deal is in place & that plans are for it to be on the #UsykVerhoeven DAZN PPV card May 23 at the Pyramids in… — Dan Rafael (@DanRafael1) March 9, 2026

IBF наказала Біволу провести бій з Айфертом ще у липні 2025-го, але росіянин досі цього не зробив через перенесену операцію на спині. Його останній поєдинок відбувся в лютому минулого року, коли він переміг росіянина Артура Бетербієва у реванші.

Айферт востаннє виходив на ринг у серпні 2024-го, коли переміг венесуельця Карлоса Едуардо Хіменеса.

Нагадаємо, IBF відтерміновувала промоутерські торги щодо бою Бівола та Айферта 5 тижнів поспіль.