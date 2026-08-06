Денис Сєдашов

Український боксер напівважкої ваги Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) визначився з датою наступного поєдинку.

Олександр візьме участь у вечорі боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions, який відбудеться 22 серпня у Львові. Ім'я суперника українця поки не оголошено.

У своєму попередньому поєдинку Хижняк здобув перемогу над французом Ленні Патрачем технічним нокаутом у другому раунді.