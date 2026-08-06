Денис Сєдашов

Олександр Бобкін призначений головним тренером національної збірної України з хокею. Під його керівництвом команда розпочне підготовку до чемпіонату світу-2027 в елітному дивізіоні, де виступить вперше за 20 років. Повідомляє ФХУ.

У сезоні 2021/2022 Бобкін очолював збірні України U18 та U20, а з 2023 року працював асистентом у команді U20.

На чолі юнацької збірної U18 він вийшов до Дивізіону ІА, вигравши дві срібні та одну бронзову медалі, а також у якості асистента долучився до виходу збірної U20 до Дивізіону ІА.

Визначилися суперники збірної України з хокею у Європейському кубку націй.