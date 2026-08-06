Динамо – Карабах. Де дивитися трансляцію першого матчу 3-го раунду відбору Ліги конференцій
Поєдинок відбудеться в Польщі
Фото: ФК Динамо
Сьогодні київське Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти азербайджанського Карабаха.
Поєдинок відбудеться у польському Любліні на «Арені Люблін». Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.
- У прямому ефірі матч покаже телеканал 2+2. Перегляд буде доступний безплатно за умови наявності тюнера Т2.
- Також трансляцію можуть забезпечувати цифрові платформи, які мають доступ до телеканалу.
Матч-відповідь між командами запланований на 13 серпня. Гра відбудеться у Баку та також розпочнеться о 20:00 за київським часом.