Колишній чемпіон світу у першому важкому дивізіоні Тоні Белью прокоментував майбутній поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) проти Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Цитує Белью secondsout.com.

«Я в це не вірю. Не можна перейти від Джервонти Девіса, який на 13 сантиметрів нижчий і на 38 кілограмів легший, до Ентоні Джошуа, який, можливо, вищий за тебе на 13 сантиметрів і приблизно на 45 кг важчий.

Я не можу в це повірити. І не повірю, поки вони не опиняться на боксерському рингу. Якщо Ентоні Джошуа одягне 10-унцові рукавички, а Джейк Пол опиниться в протилежному кутку, то цей бій не триватиме довго. Він триватиме стільки, скільки захоче Джошуа».