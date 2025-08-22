Легендарний боксер Андре Ворд поділився думками про майбутній поєдинок Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Одна з головних та найсильніших сторін Канело – його вплив на суперника на рингу. Навіть у тих моментах, коли він відпочиває, він продовжує підтискати, за рахунок чого все виглядає так, ніби він постійно контролює перебіг сутички. Ця навичка може позначатися на супернику - нервує, виснажує. Тому що суперник почувається так, ніби йому не дають жодної секунди на те, щоб перепочити.

Кроуфорд – один із найкращих фінішорів цієї ери боксу. Або навіть усіх часів. Якщо він вразив тебе, то вже не відпустить – точно фінішує. Їхня схожість у тому, що обидва вміють боксувати. Але насправді обом потрібно щось більше – вони хочуть завдавати шкоди. Коли вони боксують, то це або для того, щоб трохи відпочити, або ж збираються з тим, щоб внести поправки і підготувати той самий удар, який змінить хід бою або зовсім завершить його. Їм обом – і Канело, і Кроуфорду – доведеться враховувати міць один одного.