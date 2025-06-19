Відомий суперважковагик – про Ломаченка: «Дуже незрозуміла його позиція як українця»
Непереможений боксер висловився стосовно Василя
41 хвилину тому
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН розповів, як ставиться до колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка.
За словами Сіренка, він поважає Ломаченка як спортсмена, але не зовсім розуміє його політичну позицію в контексті війни України проти росії.
«Як до спортсмена ставлюся до Ломаченка максимально шанобливо. Як до особистості – у ЗМІ дуже багато неочевидної інформації, дуже незрозуміла його позиція як українця. Тому моя відповідь не може бути однозначною».
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.