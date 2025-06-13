«Він не прогинався…» Зірковий тренер пророкує Ломаченку місце у Залі слави
Гарсія відзначив, що Лома не боявся викликів
37 хвилин тому
Відомий американський тренер Роберт Гарсія висловився про досягнення Василя Ломаченка, завдяки яким Лома заслуговує на місце у Залі боксерської слави. Слова наставника наводить vringe.com:
Чи потрапить він до Зали слави? Я вірю, що так, бо така кар'єра, в якій боєць б'ється у другому бою за чемпіонський титул… Навіть якщо він програв. Він не повинен був програти в тому бою, він був просто гарний. Він зробив це у третьому своєму поєдинку у бою проти набагато кращого бійця – Рассела. Він один з найвеличніших за стилем, він не прогинався під будь-кого, у нього завжди були кращі виклики. Він їх приймав, він побив найкращих бійців, він програв кілька боїв, але такий бокс. Іноді ти програєш, тут нема чого соромитися. Я вважаю, що він є на 100% членом Зали слави.
Колишній чемпіон вважає, що до Ломи виявили неповагу.
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