Авторитетний американський тренер Роберт Гарсія поділився очікуваннями від потенційного поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Наставника цитує vringe.com:

Для Усика є кращі виклики. Так, Вайлдер – це велике ім'я, але я б вважав за краще, щоб Вайлдер вибрав когось іншого, щоб показати який він, тому що ми давно його не бачили в бою, і ми реально не бачили хорошого Вайлдера. Найкращу його версію ми бачили кілька років тому. Я хотів би, щоб він виступив проти іншого бійця, щоб побачити, чи є він викликом для Усика.

Усик дуже хороший. Усик краще дивитися на більш серйозні виклики. Вайлдер проти Усика – я вважаю, це абсолютний місматч. Я думаю, що Усик просто надто гарний, надто талановитий.