Легендарний ексчемпіон світу американець Рой Джонс-молодший не вважає, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (25-0, 16 КО) втратив кондиції.

Цитує Джонса BoxingScene.

«Чи здав Усик? Ні. Взагалі ні. Уся справа в рваному стилі Ріко Верховена. Тільки й усього. Саме виступ Ріко змусив Усика виглядати так, тут без питань.

Я не збираюся казати, що це була погана зупинка бою. Як на мене, рефері міг би дати поєдинку тривати ще трохи довше, але він, мабуть, просто намагався захистити хлопця. Він, скоріш за все, подумав, що той уже «готовий», і зробив те, що вважав за найкраще. Таке трапляється».