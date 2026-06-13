Джон Ф’юрі, батько ексчемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), прокоментував бій володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО) в поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО). Слова наводить VRINGE.

Зрештою, Ріко завжди був проблемою. Це майже двометровий атлет, який тренується як демон, сильний як бик і безстрашний як борсук. Зрозуміло, що такий боєць влаштує тобі проблеми. Він чемпіон світу з кікбоксингу. Я без поняття, хто сказав, що у нього немає шансів.

Ви зобов’язані віддати належне Усику. Тому що за фактом він просто крузер, який набрав у вазі і виграв усі надважкі титули. Але знаєте що? Він повинен був впоратися зі своїм завданням. І він з ним впорався. Тож честь йому і хвала.