Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО) прокоментував поразку від володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО). Спортсмен зазначив, що українець підійшов до поєдинку в оптимальній формі, тому у потенційному реванші навряд чи продемонструє суттєвий прогрес. Слова наводить Inside The Ring.

Чесно кажучи, я не думаю, що в реванші буде найкраща версія Усика. Чому я так говорю? Я не знаю його дуже добре, але оцінюю як людину так: Усик – чемпіон, він завжди тренується, завжди готується, завжди робить свою роботу. Тому мені не здається, що він недооцінив мене.

Так, він був важчим, але, можливо, Усик зробив це усвідомлено або він адаптується до цієї вагової категорії і набирає трохи більше. Я не знаю.

Мені здається, що ми билися проти кращої версії Усика. Так, ми були непередбачуваними, ми запропонували те, чого він ніколи не бачив раніше.