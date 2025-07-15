Відомий український боксер спрогнозував результат реваншу Усик – Дюбуа
Він згадава про можливу трилогію з Ф’юрі
близько 1 години тому
Колишній український боксер Сергій Федченко поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Слова Федченка передає Чемпіон.
«Дюбуа буде пресингувати першу половину бою, але Усик його в підсумку зупинить. Олександр переможе нокаутом у другий половині поєдинку.
Усик сам казав, що проведе ще один-два поєдинки і вистачить. Він мудра людина і краще знає, як себе відчуває фізично. Сказати, що третій бій з Тайсоном Ф’юрі йому потрібний – не можу. Але, з іншого боку, якщо є бажання подивитися гарний бокс, чому б і ні?
Поки такого боксера (що може бути майбутнім спадкоємцем Усика) не бачу. Сергій Богачук демонструє непогані результати. Подивимося, як у нього піде далі».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою
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