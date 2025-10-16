Абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 KO) висловився про повернення на ринг у 2026 році. Українця цитує sport.ua:

Я був у тренувальному таборі, тільки вчора приїхав (на економічний форум – прим). Тренуюсь, планую вийти на ринг в 2026 році. І з Божою допомогою здобуду перемогу. Проти кого? Треба подумати...

Ітаума? Ні, з ним точно поєдинку не буде. Він же молодий, може мені напхати. А, ще він сказав, що не б'є дідусів. Я не можу вам сказати ім'я наступного суперника, зараз тривають перемовини.