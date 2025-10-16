Колишній чемпіон світу у першому важкому дивізіоні Тоні Белью поділився очікуваннями від поєдинку в суперважкій вазі між новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) і британцем Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Цитує Белью britishboxingnews.co.uk.

«Якби я був менеджером Фабіо Вордлі, то думав би, що він не готовий до цього поєдинку. Я вважаю, що бій із Джастісом Хуні це показав. Йому просто необхідно пройти більше раундів проти більш якісної опозиції. Можливо, навіть у поєдинку проти Джермейна Франкліна було б більше сенсу для Вордлі.

Вам слід пам'ятати, що Фабіо Вордлі - виходець із білих комірців, у нього дуже мізерний аматорський досвід. І це видно - Джастіс Хані боксував із ним і перегравав його, він вигравав більшість раундів. Але у Фабіо Вордлі є цей еквалайзер».