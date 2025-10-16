Британський промоутер Френк Воррен для Sky Sports прокоментував можливий поєдинок абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) з переможцем поєдинку Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) – Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

«Я не знаю, що Олександр вирішить. Що б він не зробив – це буде його вибір. Він виконав усе, що від нього вимагали, і заслуговує на величезну повагу. І ми всі її маємо до нього.

Йдеться не про те, щоб позбавити його титулу чи щось подібне, але обов’язкові захисти мусять відбутися, і, очевидно, 25 жовтня нас чекає перший з них.

Джо Паркер і Фабіо Вордлі обидва хочуть битися за світовий титул. А Усик – це саме той, із ким треба зустрітися, бо пояси зараз у нього».