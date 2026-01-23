Спортивні драми з Усиком та Піттом номіновані на Оскар
Церемонія нагородження відбудеться 15 березня
близько 1 години тому
Біографічну драму Незламний з Олександром Усиком та спортивну стрічку Формула-1 із Бредом Піттом номіновано на престижну кінопремію Оскар. Про це повідомляє ВВС.
Фільм Незламний (The Smashing Machine) отримав номінацію у категорії Найкращий грим та зачіски.
У фільмі Усик виконав роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Фільм розказує історію Марка Керра – колишнього американського борця і дворазового чемпіона UFC у важкій вазі, його зіграв Двейн Джонсон.
Спортивна драма Формула-1 була номінована одразу в чотирьох категоріях: Найкращий фільм, Найкращий звук, Найкращі візуальні ефекти та Найкращий монтаж.
Стрічка розповідає про колишнього пілота Формули-1 Сонні Хейса (Бред Пітт), який після аварії залишив перегони, але повертається, щоб стати наставником молодого гонщика Джошуа Пірса.
Церемонія нагородження відбудеться 15 березня.
Нагадаємо, Усик – автор нокауту року-2025 за версією WBC.
Поділитись