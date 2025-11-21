«Він сам вирішує». Воррен прокоментував можливе повернення Тайсона Ф’юрі
Майбутнє колишнього чемпіона світу у надважкій вазі залишається невизначеним
близько 20 годин тому
Промоутер Френк Воррен в YouTube-каналі Pro Boxing Fans прокоментував можливе повернення колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі.
За словами Воррена, наразі він не обговорював із бійцем його плани на наступний рік:
Чесно кажучи, ми не спілкувалися кілька тижнів. Тайсон сам вирішує, що робитиме наступного року. Побачимо, що станеться.
