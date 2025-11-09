Британський промоутер Френк Уоррен заявив, що його підопічний, супертяж Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), здатний на сенсацію у світовому боксі — перемогти Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наводить The Ring.

Якщо він здолає Усика, це стане одним із найбільш грандіозних поєдинків в історії боксу — не лише британського, а саме світового рівня. Уордлі без любительського досвіду, з кількома боями проти випадкових суперників, а після 21-го поєдинку стає обов’язковим претендентом на бій з Усиком.

Якщо Усик не вийде проти нього, його можна буде вважати чемпіоном. Це прямо як казка про Попелюшку: Фабіо вчиться на ходу, у кожному бою виходить андердогом і постійно успішно долає всі труднощі.