Чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі мурат гассієв (34-2, 27 КО) висловив вдячність колишньому абсолютному чемпіону дивізіону Олександру Усику (25-0, 16 КО) за рішення звільнити свої пояси.

Боксер зазначив, що цей крок відкрив нові можливості для інших топових суперважковаговиків, зокрема Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО):

Зараз усі бійці — я, Агіт Кабаєл та Даніель Дюбуа — хочемо дуже подякувати Олександру. Він звільнив свої титули, і це стало чудовим подарунком на Новий рік. Дякую.

Агіт — великий чемпіон, сильний боєць. Я відчуваю до нього велику повагу. Те саме стосується й Дюбуа. Він був чемпіоном світу і зараз знову ним став. Велика повага йому та іншим бійцям. Я поважаю всіх. Зараз нашим командам, промоутерам і менеджерам потрібно працювати над найцікавішими та найзахопливішими боями.

Звісно, для Агіта та Даніеля неважливо, з ким битися — зі мною чи з іншими бійцями. Я погоджуся на будь-який бій. Ім'я, зріст, габарити суперника не мають значення. Мені просто потрібно вийти в ринг і побитися з будь-яким опонентом.