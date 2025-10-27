Денис Сєдашов

Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) поділився планами на майбутнє та заявив про прагнення стати чемпіоном світу. За його словами, ключ до успіху — активність і регулярні поєдинки. Слова наводить ВoxingScene.

Мета — стати чемпіоном світу. Головне — бути в русі. Мені лише 28, і зараз час активно будувати кар’єру. Бен Віттакер

За планом промоутерів Matchroom Boxing у 2025 році він проведе три-чотири бої.

Наступний поєдинок Віттакера відбудеться 29 листопада в Бірмінгемі (Велика Британія) проти Бенджаміна Гавазі.

Віттакер у титульному реванші нокаутував свого візаві за два раунди.