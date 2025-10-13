Віттакер підбив підсумки перших десяти поєдинків у профі: «Я готовий до великих викликів»
Британець наголосив, що головне для нього зараз — залишатися активним у ринзі
6 хвилин тому
Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) у шоу Matchroom Flash Knockdown підбив підсумки своїх перших десяти поєдинків у професійному боксі та поділився планами на майбутнє.
За словами спортсмена, ці бої дали йому цінний досвід, який допоможе досягти вершин у кар’єрі:
За десять поєдинків я пережив і злети, і падіння. Але саме це навчило мене найважливішого. В аматорському боксі я здобув усе — медалі чемпіонатів світу, Європи, Олімпіади — проте професійний рівень зовсім інший. І тепер я відчуваю, що готовий до цього.
Боксер наголосив, що активність у ринзі є головним чинником прогресу:
Потрібно залишатися у ритмі боїв — саме тоді ти навчаєшся та показуєш найкращі результати. Сподіваюся, наступний рік буде для мене дуже успішним.
Нагадаємо, Бен Віттакер востаннє бився у квітні, коли достроково переміг Ліама Кемерона у другому раунді реваншу.
Matchroom Boxing підписала топового британського проспекта.
Поділитись