Новий етап у кар’єрі. Віттакер проведе перший бій у промоушені Едді Хірна
Суперником британця стане німецький боксер Бенджамін Гаваз
близько 1 години тому
Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) дебютує у промоушені Едді Хірна — Matchroom Boxing.
28-річний боксер проведе бій 29 листопада в Бірмінгемі.
Суперником Віттакера стане німецький боксер Бенджамін Гавазі (19-1, 13 КО). Поєдинок буде розрахований на 10 раундів.
Віттакер підбив підсумки перших десяти поєдинків у профі: «Я готовий до великих викликів».