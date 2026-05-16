Володимир Кличко: «Росія знає лише одну річ: вбивати»
Легенда боксу – про масовану комбіновану атаку на Київ
Володимир Кличко
Колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відреагував на масовану російську атаку на Київ, яка сталася в ніч на 14 травня.
«Ми все відбудуємо. Але ніхто не поверне нам наших 24 загиблих, серед яких 3 дітей.
Під завалами також похована ілюзія мирних переговорів. Росія знає лише одну річ: вбивати».
Росіяни завдали удару по житловій дев’ятиповерхівці у Дарницькому районі. 15 травня у столиці оголосили днем жалоби.
