Колишній суперник Кличка перед боєм переважив Вихриста на 18 кілограмів
Поєдинок відбудеться на шоу у столиці Угорщини
25 хвилин тому
Чемпіон WBO European у надважкому дивізіоні українець Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) та колишній претендент на титул чемпіона світу поляк Маріуш Вах (39-12, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.
46-річний поляк переважив 33-річного українця на понад 18 кілограмів.
Бій відбудеться 25 березня у Будапешті (Угорщина). На кону стоятиме пояс WBO European, який належить українцю.
Результати зважування:
Віктор Вихрист – 106,2 кг
Маріуш Вах – 124,3 кг
Нагадаємо, у своєму попередньому бою Вихрист здобув перемогу нокаутом в 1-му раунді, вигравши у Тодорче Цвєткова та завоювавши європейський пояс.
