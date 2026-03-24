Вайлдер – про табір Володимира Кличка: «Я зрозумів, чому він був чемпіоном»
Американський ветеран розповів цікаву історію
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні амеркианець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) розповів про спільне фото з Володимиром Кличком, яке було зроблено під час тренувального табору українця.
«З одним із найвеличніших. На той момент я дуже довго був у таборі з Кличком. Це був мій день народження. Він подарував мені торт, він підняв ніж. Це було досить круто.
Поїздка до його табору справді додала мені ще більше впевненості, бо я завжди хотів поїхати до нього в табір. І коли я туди потрапив, я хотів знати, чому він справжній чемпіон. І я зрозумів, перебуваючи там, чому він був чемпіоном».
Раніше Вайлдер пояснив, чому не зустрінеться з Усиком у рингу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04