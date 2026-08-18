Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відреагував на смерть своєї колишньої нареченої, голлівудської актриси Хайден Панеттьєрі.

«Наша родина переживає стан глибокого шоку та скорботи.

Звістка про трагічну смерть Хайден глибоко мене засмутила. Вона пішла з життя занадто рано. Хоч Хайден і не була вже моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Каї.

Завдяки величезному таланту вона побудувала неймовірну кар’єру, водночас зіштовхнувшись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії. Ніщо не стре з пам’яті моменти, які ми прожили разом, і те місце, яке вона посідала в нашому житті.

Нашій доньці Каї я завжди розповідатиму про її матір із повагою і зроблю все, щоб вона пам’ятала, якою людиною та була.

Я висловлюю найщиріші співчуття батькам Хайден, її друзям та шанувальникам, які сьогодні також сумують. Молоді та талановиті люди, як Хайден, не повинні йти з цього світу так рано.

Я прошу всіх з повагою поставитися до почуттів нашої родини та нашого права на приватність у цей неймовірно важкий час. Наразі це все, що я бажаю сказати.

Дякую кожному, хто підтримує мою родину та висловлює щирі співчуття.

Спочивай з миром, Хайден. Нехай ти знайдеш вічний спокій».