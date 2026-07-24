Колишній суперник Кличка напередодні бою переважив Ф’юрі майже на 12 кг
Поєдинок відбудеться на шоу у Паттаї
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та польський експретендент на титул Маріуш Вах (39-13, 20 КО) пройшли процедуру зважування.
Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 24 липня, на Max Muay Thai Stadium у Паттаї, Таїланд.
Результати зважування:
Тайсон Ф’юрі – 120,2 кг
Маріуш Вах – 132,18
Цей бій має стати для 37-річного британця проміжним перед поєдинком з Ентоні Джошуа. Востаннє Тайсон виходив на ринг у квітні, коли переміг Арсланбека Махмудова.
46-річний Маріуш Вах востаннє виходив на ринг у березні, коли програв українцю Віктору Вихристу. У 2012 році Вах програв чемпіонський бій Володимиру Кличку.
Нагадаємо, Ф'юрі вирішив назвати промоутера свого бою з Джошуа.
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