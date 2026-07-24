Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та польський експретендент на титул Маріуш Вах (39-13, 20 КО) пройшли процедуру зважування.

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 24 липня, на Max Muay Thai Stadium у Паттаї, Таїланд.

Результати зважування:

Тайсон Ф’юрі – 120,2 кг

Маріуш Вах – 132,18

Tyson Fury and Mariusz Wach joke around at the final face off👀#FuryWach pic.twitter.com/c6JQR55QET — BoxingScene.com (@boxingscene) July 23, 2026

Цей бій має стати для 37-річного британця проміжним перед поєдинком з Ентоні Джошуа. Востаннє Тайсон виходив на ринг у квітні, коли переміг Арсланбека Махмудова.

46-річний Маріуш Вах востаннє виходив на ринг у березні, коли програв українцю Віктору Вихристу. У 2012 році Вах програв чемпіонський бій Володимиру Кличку.

Нагадаємо, Ф'юрі вирішив назвати промоутера свого бою з Джошуа.