Колишній абсолютний чемпіон Девін Хейні (32-0, 15 KO) поділився очікуваннями від поєдинку Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американця наводить fightnews.info:

У Кроуфорда є навички та дисципліна, необхідні для перемоги. Але Канело має все це плюс габарити. Це гарний бій. Я радий, що «Бад» отримав цей поєдинок.

Я думаю, що це хороший бій для боксу. Звичайно, мій тато ставить на перемогу Кроуфорда. Я також вибираю «Бада». Але чи це буде легке завдання? Ні. Але якщо хтось може це зробити, то це Кроуфорд.

Що ще робити Кроуфорду після цього бою? Якщо він переможе чи програє, то що йому робити? Він був абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. Що йому ще треба зробити?