Кривдник Джошуа розповів, за кого буде вболівати у бою Кроуфорд – Канело
В цьому не було ніяких сумнівів
близько 1 години тому
Енді Руїс / Фото - Yahoo
Відомий американський суперважковаговик Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) поділився очікуваннями від бою володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) проти абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
«Думаю, це буде хороший бій. Звісно, я вболіваю за Канело – він теж мексиканський воїн».
Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі.
На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.