Британський боксер другого середньої ваги британець Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) розповів, що готовий до бою з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитує Шираза thenationalnews.com.

«Перемога над Берлангою безперечно зробила мене головним претендентом на бій із Канело, і я вважаю, що це дуже реалістичний і можливий варіант для мого наступного поєдинку в кар’єрі. Це те, з чого створюються мрії.

Завжди чуєш вислів «кумири стають суперниками» – і це саме той випадок. Я завжди дивився на нього ще змалку, коли ріс, а тепер маю шанс, або матиму шанс, справді вийти проти нього в ринг.

Тепер моя ментальність повинна змінитися. Я зустрівся з Принцом Насімом Хамедом, і він сказав мені: «Тепер ти маєш дивитися на нього як на опонента, на когось, хто намагається забрати хліб із твого столу».

Тож тепер вся ідеологія змінюється. Йдеться про те, щоб стати об’єднаним чемпіоном у другій середній вазі. Це означає для мене цілий світ, це означає все – і я з нетерпінням цього чекаю».