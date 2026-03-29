Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та його співвітчизник ексчемпіон у хевівейті Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) провели битву поглядів.

Британці зустрілися під час вечора боксу Мозес Ітаума – Джермейн Франклін.

Поєдинок відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live.

Фабіо став повноцінним чемпіоном WBO минулого листопада через відмову Олександра Усика (24-0, 15 КО) від титулу. Для 31-річного британця це буде перший захист титулу.

Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні, коли достроково програв Усику в поєдинку за титул абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, Ітаума брутально нокаутував Франкліна на шоу в Манчестері.