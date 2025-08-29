Даніель Дюбуа готується до повернення у ринг
Британець підтвердив, що готовий до нових викликів у кар’єрі
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) підтвердив, що незабаром повернеться до боксу.
Під час інтерв’ю для Queensberry Promotions британський боксер відповів на питання про наступний поєдинок:
Так, скоро будуть великі новини. Нехай організатори все оголосять, але я точно буду готовий. Я повертаюся.
«Даніель намагався, а потім здався». У Британії оцінили реванш Усик – Дюбуа.
Поділитись