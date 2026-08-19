Промоутер Едді Хірн розповів про переговори щодо організації поєдинку між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

За словами функціонера, організатори наполягають на проведенні мегафайту в Нью-Йорку, попри початкові плани влаштувати бій у Великій Британії. Слова наводить BadLeftHook.

Схоже, всі наполягають на тому, щоб бій відбувся в Нью-Йорку. Я маю на увазі, що насправді навіть не розглядається жоден інший варіант, немає жодного бажання поговорити з урядом, Садіком Ханом чи Transport for London. Просто: «Ми хочемо провести цей бій в Америці». Тайсон Ф’юрі погодився провести його в Америці, а ми наразі – ні.

Тож ми обговорюємо можливий план дій, як це могло б виглядати, щоб змінити умови угоди. І якщо вони зроблять усе, про що ми говорили та що попередньо погодили, тоді, думаю, є дуже хороший шанс, що бій відбудеться в Америці. Ми будемо розчаровані, але я не можу сидіти тут і казати вам, що нас просто не чують, розумієте?

Ви підписали контракт на проведення бою в Англії. Чому б не провести його в Англії?.. «Ні, Netflix хоче провести його в Америці. Ні, Туркі Аль аш-Шейх хоче провести його в Америці. Ні, ні, ні, ні». Тож наші розмови приблизно такі: «Гаразд, якщо ви хочете провести його в Америці, ось що ми хотіли б змінити в контракті. Якщо ви на це погоджуєтеся – у нас є бій».

Ми не хочемо змінювати контракт. Ми не хочемо змінювати місце проведення чи країну-господаря, але ми готові з вами говорити – якщо ви настільки наполягаєте на проведенні бою в Америці, ми спробуємо знайти спосіб допомогти. Але це розчаровує. Та що є, то є. Це триває вже місяць, а вони не змінили своєї позиції, і навіть не було розмов про проведення бою у Великій Британії.