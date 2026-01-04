Воррен назвав найкращого боксера 2025 року
Промоутер високо оцінив виступи Фабіо Вордлі
11 хвилин тому
Фото: Getty Images
Промоутер Френк Воррен назвав боксера, якого вважає найкращим у 2025 році. У коментарі iFL TV Воррен відзначив одного з перспективних британських талантів своєї команди, який, на його думку, заслужив на це звання.
Мені важко обрати лише одного, але якщо враховувати його минуле та професійний шлях, варто звернути увагу на Фабіо Вордлі. У нього немає аматорського досвіду, але він справжній чемпіон світу.
«Домовилися про неймовірну бійку»: Воррен готує гучний анонс.