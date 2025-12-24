«Домовилися про неймовірну бійку»: Воррен готує гучний анонс
Промоутер не став розкривати імена учасників
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Голова промоутерської компанії Queensberry Френк Воррен оголосив у соцмережах про укладення угоди на перспективний боксерський поєдинок.
За словами Воррена, бій обіцяє бути яскравим та цікавим для вболівальників.
Щойно домовилися про неймовірно круту бійку! Слідкуйте за оголошенням, дуже радий поділитися новинами!
