Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкому дивізіоні британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), для YouTube-каналу First Round TV відповів на питання про наступний поєдинок свого підопічного.

«Кабаєл битиметься цього тижня. Зрештою, ми б хотіли, щоб це був бій проти Кабаєла або проти Фабіо Вордлі, але у Вордлі це був би добровільний захист. Фабіо заслуговує на шанс протистояти Усику. На мою думку, він заслуговує, але я не думаю, що це станеться.

Окрім Ф’юрі, Ей Джея та Усика, Даніель Дюбуа, мабуть, найвідоміше ім’я, тому це був би найбільший бій з точки зору фінансів для Фабіо. Ми б хотіли провести цей бій, але знову ж таки, це був би добровільний захист, тож вся відповідальність залишиться на Фабіо.

Ми пильно стежитимемо за боєм Агіта Кабаєла цими вихідними. Даніель вважає, що це добре, але його наступний бій не буде розминкою чи чимось подібним, це буде одразу масштабний бій».