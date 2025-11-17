Усик вкотре змінив думку про завершення кар’єри
Абсолютний чемпіон заявив, що у його планах провести ще 3 поєдинки
24 хвилини тому
Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю USYK17 відповів, скільки боїв йому залишилося до завершення кар’єри:
Я гадаю, три. Такий мій план.
Відзначимо, що українець вже не раз міняв свій прогноз. Перед реваншем з Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO) українець говорив, що завершить кар’єру після двох поєдинків, а згодом зазначив, що не планує вішати рукавички на цвях до 41 років.
