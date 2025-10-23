Колишній чемпіон світу Девід Хей назвав бійця, який може стати найбільшим викликом для Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує fightnews.info:

Я думаю, що Опетая може стати четвертим бійцем, який був чемпіоном світу у першій важкій та надважкій вазі. Я вважаю, що він здатен це зробити. Я не думав, що після Усика буде ще один такий боєць, але я спостерігаю за Опетаєю і вважаю, що він завдасть проблем будь-якому супернику.

Опетая дав би Усику складніший бій, ніж будь-хто інший. Я думаю, що він також це розуміє. Безумовно, я б переміг Опетаю, але мені довелося б показати свій найкращий виступ. Я справді його поважаю.