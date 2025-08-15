Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), для YouTube-каналу Sky Sports Boxing розповів, чи варто очікувати повернення Циганського короля в ринг.

«Я на нього не тисну. Він сказав, що хоче цього, і я не буду на нього тиснути. Зрештою, він дорослий чоловік, він у цьому спорті вже давно. Це має бути його вибір і його бажання.

Він дуже заможний, він заробив величезні гроші. Йому не потрібно битися заради грошей. Звісно, якщо він вийде на бій, то захоче отримати за це гонорар, але це не з відчаю чи через нестачу грошей – він у чудовому фінансовому становищі.

Але він – боєць за натурою, і в нього є бажання, внутрішній поклик до бою. Він каже, що хоче повернутися, але, як я вже казав, якщо це станеться, то не раніше наступного року, і тільки на його умовах».

Як ви вважаєте, чи потрібен боксу Тайсон Ф’юрі? Чи сумує він за боксом менше, ніж бокс за ним?

«На це можна дивитися з обох боків. Я особисто сумую за ним, бо з ним завжди весело. Іноді люди можуть злитися через якісь речі, але здебільшого він їх розважає. Коли він поруч – щось точно станеться. І люди або люблять, або іноді ненавидять таких яскравих персонажів у спорті.

Але одне можна сказати точно: якщо Тайсон Ф’юрі в залі – буде якась подія. І, що важливіше, він чудовий боєць. Він провів два неймовірні, дуже близькі поєдинки з Усиком, а також велику трилогію з Деонтеєм Вайлдером. Це були чудові бої.

Особисто я сумую за тим, щоб бачити його в ринзі, але якщо він завершив кар’єру й щасливий на пенсії – Бог йому в поміч, бажаю йому всього найкращого».

Раніше Ф’юрі відмовився від бою з майбутнім чемпіоном світу.