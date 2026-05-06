Воррен: «Я б дуже хотів, щоб Джошуа провів підготовчий бій проти Ітауми»
Промоутер прокоментував можливість організації такого бою в найближчому майбутньому
близько 2 годин тому
Промоутер Френк Воррен запропонував кандидатуру свого клієнта Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) як суперника для ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Слова наводить DAZN.
На думку функціонера, такий поєдинок став би для Ей Джея якісною перевіркою перед титульними боями.
Ентоні Джошуа незабаром проведе підготовчий бій проти того, з ким він буде битися. Я б дуже хотів, щоб він провів цей підготовчий бій проти Мозеса Ітауми. Це був би чудовий підготовчий бій і хороший тест для нього.
Наразі у Джошуа запланований поєдинок проти албанця Флоріана Пренги.
Воррен: «Тайсон отримає дуже великі гроші за бій проти Джошуа».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05