У команді чемпіона світу із США налаштовані побитися з Усиком
Американець напередодні завоював титули у третьому для себе дивізіоні
14 хвилин тому
Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA та WBO у крузервейті, а також володаря титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) розповів, що хотів би бою свого сина проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Цитує Бенавідеса-старшого badlefthook.com.
«Зараз, я думаю, найбільшим викликом буде Усик. Це буде щось неймовірне. Це єдиний хлопець, про якого я думаю: «Це було б шалено, бляха».
Це був би ще один серйозний виклик, тому що Олександр найкращий у P4P... Я думаю, що [Давід] зараз дуже молодий, його ваги ще немає.
Він збирається схуднути до напівважкого дивізіону. Однак ми ще не досягли рівня розвитку у першій важкій вазі. Тож ми будемо битися в цих двох дивізіонах».
Бенавідес напередодні нокаутував Хільберто Раміреса та став чемпіоном в третьому для себе дивізіоні.
Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій між боксерами у 2027 році.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Матеріали по темі
Новий суперник для Усика? У Саудівській Аравії анонсували неочікуваний мегафайт
близько 20 годин тому