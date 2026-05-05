Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA та WBO у крузервейті, а також володаря титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) розповів, що хотів би бою свого сина проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Бенавідеса-старшого badlefthook.com.

«Зараз, я думаю, найбільшим викликом буде Усик. Це буде щось неймовірне. Це єдиний хлопець, про якого я думаю: «Це було б шалено, бляха».

Це був би ще один серйозний виклик, тому що Олександр найкращий у P4P... Я думаю, що [Давід] зараз дуже молодий, його ваги ще немає.

Він збирається схуднути до напівважкого дивізіону. Однак ми ще не досягли рівня розвитку у першій важкій вазі. Тож ми будемо битися в цих двох дивізіонах».