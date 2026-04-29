Воррен: «Тайсон отримає дуже великі гроші за бій проти Джошуа»
Цей бій може стати одним з найкасовіших подій у світі боксу
близько 1 години тому
Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), прокоментував фінансові умови майбутнього поєдинку проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Голова Queensberry Promotions натякнув, що Циганський король отримає солідну винагороду. Слова наводить talkSPORT Boxing.
Я не знаю, скільки отримає інший. Але угода передбачає, що Тайсон отримає дуже великі гроші. Вони б не підписували контракт, якби їх не влаштовували умови. Умови є такими, як є. Бій відбудеться — і все інше не має значення.
Щодо різниці між Тайсоном і Джошуа: Ентоні жорстко побили у його бою, тоді як Тайсон провів два дуже близькі поєдинки з Усиком. Дуже близькі бої.
Пріоритетною локацією для організації вечора боксу наразі є лондонський стадіон Вемблі.
