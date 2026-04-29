Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), прокоментував фінансові умови майбутнього поєдинку проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Голова Queensberry Promotions натякнув, що Циганський король отримає солідну винагороду. Слова наводить talkSPORT Boxing.

Я не знаю, скільки отримає інший. Але угода передбачає, що Тайсон отримає дуже великі гроші. Вони б не підписували контракт, якби їх не влаштовували умови. Умови є такими, як є. Бій відбудеться — і все інше не має значення.

Щодо різниці між Тайсоном і Джошуа: Ентоні жорстко побили у його бою, тоді як Тайсон провів два дуже близькі поєдинки з Усиком. Дуже близькі бої.